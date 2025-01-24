Володимир Путін висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення важливих питань, які цікавлять як Росію, так і США.

Цю інформацію він озвучив в ефірі пропагандистського телеканалу “Россия 24”.

Путін підкреслив, що зустріч може бути корисною, враховуючи сучасні реалії, і що Кремль завжди відкритий до діалогу з американською адміністрацією. Він також зазначив, що у нього з Трампом завжди були “ділові та прагматичні відносини”, і що Росія ніколи не відмовлялася від контактів із Білим домом.

“Найімовірніше, дійсно, нам краще зустрітися, спираючись на реалії сьогодення, поговорити спокійно за всіма тими напрямами, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові. Але насамперед це залежить від рішення і вибору чинної американської адміністрації”, – сказав він.

Путін заявив, що у нього з Трампом завжди були “ділові та прагматичні відносини”, а Кремль, мовляв, ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом.