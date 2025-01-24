Володимир Путін висловив готовність до переговорів з Україною, але при цьому поставив умову скасування заборони на перемовини з його боку, яку запровадив президент України Володимир Зеленський.

Цю інформацію підтвердило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Путін зазначив, що без скасування цього рішення, яке було ухвалене РНБО у вересні 2022 року, будь-які переговори будуть вважатися нелегітимними. Він також звернув увагу на заяви президента США Дональда Трампа про можливу зустріч з ним, підкреслюючи, що Росія завжди відкрита до діалогу.

У відповідь на ці заяви, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що Путін намагається просувати ідею переговорів зі США, при цьому прагнучи говорити про Україну без участі самої України. Єрмак заявив, що це не прийнятно і закликав Путіна повернутися до реальності.

«Цього не буде. путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть», — сказав він.