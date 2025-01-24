Путін висловив думку, що Трамп блефує щодо можливого посилення санкцій. У своїй заяві він зазначив, що обмеження, які плануються, можуть негативно вплинути не лише на Росію, але й на США.

За словами російського президента, обидві країни є значними виробниками та споживачами нафти, тому такі заходи завдадуть шкоди “обом країнам”. Він не вірить, що новий американський президент Дональд Трамп дійсно наважиться виконати свій ультиматум щодо санкцій. Цю інформацію Путін озвучив в інтерв’ю пропагандистській програмі Москва. Кремль. Путін.

Путін підкреслив: “Як для нашої, так і для американської економіки і надто високі ціни – погано… (Оскільки) потрібно виробляти інші товари всередині країни, використовуючи енергоносії. І дуже низькі ціни теж дуже погано, бо це підриває інвестиційні можливості енергетичних компаній”.

На його думку, “тут є про що… поговорити”. Він також додав, що “Є й інші питання у сфері енергетики, які можуть становити взаємний інтерес”. Путін сумнівається, що Трамп прийме рішення про нові санкції, навіть якщо такі можливості обговорюються. Він вважає, що Трамп “людина не лише розумна, він прагматична людина” і навряд чи прийме рішення, які зашкодять американській економіці.

Путін вважає, що їм з Трампом варто зустрітися, “спираючись на реалії сьогоднішнього дня”, щоб “поговорити спокійно за всіма тими напрямками, які становлять інтерес як для США, так і для Росії”.