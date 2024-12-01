Згідно із законом, який підписав президент РФ Володимир Путін, у 2025 році витрати за статтею "Національна оборона" досягнуть рекордних 13,5 трильйона рублів, це понад 6% ВВП.

Про це пише DW.

У наступному році на “національну оборону” Росія витратить 13,5 трильйона рублів – понад 40% усіх витрат країни. Це більше, ніж закладено на фінансування охорони здоров’я, освіти, соціальної політики та національної економіки разом узятих.

Зазначається, що загальні витрати російського бюджету наступного року плануються на рівні 41,47 трильйона рублів (19,3% ВВП). Це більше, ніж очікувані доходи, на 1,17 трильйона рублів. У 2026 і 2027 роках дефіцит бюджету очікується 2,18 трильйона рублів і 2,76 трильйона рублів відповідно.

Як зазначає The Bell, 13,5 трильйона на оборону та національну безпеку – рекордне значення у всій історії пострадянської Росії. У бюджеті на 2024 рік військові витрати були закладені на суму 10,4 трильйона, що теж було на той момент історичним максимумом, але тоді уряд виходив з того, що це разова аномалія. Передбачалося вже з 2025 різко знизити військові витрати відразу до 8,5 трильйона рублів, однак цього не сталося.

Проєкт нового бюджету, щоправда, знову передбачає, що військові витрати за два роки почнуть знижуватися, але не набагато – до 12,8 трильйона рублів у 2026 році.