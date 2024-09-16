Володимир Путін ухвалив рішення збільшити чисельність російських збройних сил до 2 мільйонів 389 тисяч осіб.

Про це свідчить його указ, передають пропагандистські агентства ТАСС і «РИА Новости».

Загальна кількість включатиме 1,5 мільйона військових. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Попереднє збільшення чисельності армії відбулося у грудні 2023 року, тоді її загальна кількість становила 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 — військовослужбовці. Це рішення пояснювали «зростанням загроз» для Росії, зокрема з боку НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія планувала додаткову мобілізацію 300 тисяч солдатів на 1 червня. Перед цим ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани створити до кінця року дві загальновійськові армії, 30 нових підрозділів, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

Також у квітні британська розвідка попереджала, що Росія планує залучити близько 400 тисяч контрактних військовослужбовців для підтримки своїх сил в Україні, які зазнали значних втрат.