Про це свідчить його указ, передають пропагандистські агентства ТАСС і «РИА Новости».
Загальна кількість включатиме 1,5 мільйона військових. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.
Попереднє збільшення чисельності армії відбулося у грудні 2023 року, тоді її загальна кількість становила 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 — військовослужбовці. Це рішення пояснювали «зростанням загроз» для Росії, зокрема з боку НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія планувала додаткову мобілізацію 300 тисяч солдатів на 1 червня. Перед цим ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани створити до кінця року дві загальновійськові армії, 30 нових підрозділів, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.
Також у квітні британська розвідка попереджала, що Росія планує залучити близько 400 тисяч контрактних військовослужбовців для підтримки своїх сил в Україні, які зазнали значних втрат.
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