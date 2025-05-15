Володимир Путін, президент Росії, ухвалив рішення про звільнення генерала Олега Салюкова з посади головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил РФ. Цей указ був опублікований на офіційному порталі правової інформації Росії.

Після звільнення генерал Салюков отримав нову посаду – він став заступником секретаря Ради безпеки Російської Федерації, яку очолює колишній міністр оборони Сергій Шойгу. У документі Путіна зазначено: «Призначити Салюкова Олега Леонідовича заступником секретаря Ради безпеки Російської Федерації, звільнивши його з посади головнокомандувача Сухопутних військ».

На даний момент інформація про те, хто займе вакантну посаду головнокомандувача Сухопутних військ після Салюкова, ще не розголошена.

Згідно з даними російської служби «Радіо Свобода», генерал армії Олег Салюков очолював Сухопутні війська та Московський гарнізон з 2014 року. Він також відповідав за проведення парадів на Красній площі в Москві, які відбувалися 9 травня щороку з 2014 по 2025 роки.

21 травня генерал Салюков святкуватиме своє 70-річчя, і відповідно до чинного законодавства, він повинен залишити військову службу, якщо не буде зроблено виняток.

Варто зазначити, що генерал Салюков підпадає під західні санкції через повномасштабну війну Росії проти України, що додає додаткових складнощів до його нової ролі в Раді безпеки.