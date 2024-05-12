Про це пише Рада Федерації РФ, РИА Новости.
Повідомляється, що до Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств. Зокрема, міністром оборони РФ Путін пропонує призначити Білоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ.
Водночас Сергія Шойгу Путін секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив “у зв’язку з переходом на іншу роботу”.
“Патрушева звільнено з посади секретаря у зв’язку з переходом на іншу роботу. Він продовжує роботу, найближчими днями повідомимо, де саме”, – сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, Шойгу на посаді секретаря Радбезу буде одночасно заступником президента в комісії з ВПК і буде “глибоко занурений у цю роботу”. Нагадаємо, Шойгу обіймав посаду міністра оборони Росії з 2012 року.
Додамо, що новому міністру оборони РФ Андрію Білоусову 65 років. У 2012-13 роках він обіймав посаду міністра економічного розвитку РФ, з 2013 до 2020 був помічником президента, а з січня 2020 року – першим заступником голови уряду.
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