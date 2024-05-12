У неділю, 12 травня, президент Росії Володимир Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради Безпеки у зв'язку з переходом на іншу роботу. Також глава Російської Федерації призначив Сергія Шойгу секретарем Ради безпеки, а на посаду міністра оборони РФ запропонував призначити Андрія Білоусова.

Про це пише Рада Федерації РФ, РИА Новости.

Повідомляється, що до Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств. Зокрема, міністром оборони РФ Путін пропонує призначити Білоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ.

Водночас Сергія Шойгу Путін секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив “у зв’язку з переходом на іншу роботу”.

“Патрушева звільнено з посади секретаря у зв’язку з переходом на іншу роботу. Він продовжує роботу, найближчими днями повідомимо, де саме”, – сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Шойгу на посаді секретаря Радбезу буде одночасно заступником президента в комісії з ВПК і буде “глибоко занурений у цю роботу”. Нагадаємо, Шойгу обіймав посаду міністра оборони Росії з 2012 року.

Додамо, що новому міністру оборони РФ Андрію Білоусову 65 років. У 2012-13 роках він обіймав посаду міністра економічного розвитку РФ, з 2013 до 2020 був помічником президента, а з січня 2020 року – першим заступником голови уряду.