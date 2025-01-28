Про це він сказав під час запису епізоду свого подкасту з журналістом та письменником Меттом Тейббі.

Карлсон говорив з гостем про наслідки рішення чинного президента США Дональда Трампа розкрити засекречені документи колишніх адміністрацій. Він назвав «злочинцями» директора ЦРУ та директора національної розвідки за президентства Барака Обами Джона Бреннана і Джеймса Клеппера, а також колишнього державного секретаря США Майка Помпео, якого критикує Трамп і його прихильники.

На думку Карлсона, тепер для таких людей «є багато що втрачати». Він також згадав колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена, який «так наполягав на справжній війні» з Росією. Для цього, за його словами, адміністрація Байдена намагалася вбити російського лідера Володимира Путіна.