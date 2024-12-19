Ельвіра Набіулліна, яка свого часу стала символом стабільності російської економіки в умовах санкцій, зараз стикається з різким невдоволенням серед російських політиків і бізнесменів. Зростаюча напруга виникла на тлі рекордного підвищення облікової ставки, яке, на думку критиків, лише погіршує економічну ситуацію в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, близьких до Кремля, кількість скарг на політику Центробанку збільшується. Навіть прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін висловив претензії Путіну, заявивши, що дії Набіулліної гальмують урядові ініціативи з підтримки економіки.

“Ситуація вимагає співпраці між урядом і регулятором”, – сказав Путін на інвестиційному форумі “Russia Calling!”.

Центробанк Росії напередодні чергового засідання планує підвищити облікову ставку до 23%, а можливо, й до 24%. Це рішення спрямоване на боротьбу з інфляцією, яка в листопаді досягла 8,88%. Однак така політика викликає невдоволення серед представників бізнесу.

Сергій Миронов, лідер партії “Справедлива Росія – Патріоти – За правду”, звинуватив Центробанк у тому, що підвищення ставок лише посилює інфляцію.

“Ей, пані Набіулліна, ви взагалі розумієте, що робите чи ні?” – заявив Миронов на пресконференції.

Члени Російського союзу промисловців і підприємців також висловлюють побоювання. Мільярдер Олексій Мордашов зазначив, що високі ставки змушують відкладати інвестиційні проєкти.

“Нам потрібен діалог щодо природи інфляції та впливу політики ставок”, – підкреслив Мордашов на бізнес-форумі у Санкт-Петербурзі.

Набіулліна, яка керує Центробанком з 2013 року, раніше успішно долала економічні кризи, включаючи обвал рубля у 2014 році після анексії Криму. Проте нинішня ситуація вимагає складних рішень.

Експерти зазначають, що Центробанк опинився під тиском через необхідність збалансувати боротьбу з інфляцією та підтримку економіки, яка ослаблена санкціями та військовими витратами.

“Центробанк працює у реаліях, які диктує політична ситуація”, – вважає колишній голова Банку Росії Сергій Дубінін.

Фінансовий міністр Антон Сілуанов, який раніше підтримував Набіулліну, тепер дистанціюється, заявляючи, що “основний пріоритет — фінансування потреб фронту”.

Економічні прогнози вказують на уповільнення зростання. Міністерство економіки РФ очікує зростання ВВП на 2,5% у 2025 році, тоді як МВФ прогнозує ще менші темпи.

На тлі зростання ставок великі держкорпорації, такі як “Роснефть” та “Ростех”, висловлюють невдоволення. Керівник “Ростеху” Сергій Чемезов заявив, що вартість грошей загрожує банкрутством більшості підприємств.

Попри критику, Путін не поспішає змінювати керівника Центробанку, вважаючи її рішення необхідними для стабілізації економіки. Однак загострення суперечностей між Набіулліною та її опонентами свідчить про серйозні економічні виклики, з якими стикається Росія.