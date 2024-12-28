Головнокомандувач Збройних сил України у 2014–2019 роках Віктор Муженко вважає, що загальна мобілізація та зниження мобілізаційного віку – це єдиний спосіб розв'язати проблему виснаження та ротації в лавах українського війська.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, Україна з часом прийде до рішення знижувати мобілізаційний вік. Це треба для того, аби поповнювати лави ЗСУ “більш енергійними й більш придатними” військовими.

“На жаль, це так. Ми до цього прийдемо. Питання з 18 чи з 20 років – це вже інше питання”, – сказав Муженко.

Водночас колишній головнокомандувач наголосив, що для здійснення загальної мобілізації необхідно пропагувати престиж військових у суспільстві та надати мобілізованим мотивацію.

“Загальна мобілізація. По-іншому ніяк не може бути. І мотивація для цих людей повинна бути. Вони повинні розуміти, що ми залишаємо що? Територію? Ми залишаємо територію і людей, які там проживають? Чи ми залишаємо територію і, можливо, те, що буде створювати нам базу для подальшого розвитку нашої країни й кожного персонально?” – запитав ексголовком.

Також Муженко наголосив на важливості системи мотивацій для тих, хто служив, але за станом здоров’я вже не може виконувати свої обов’язки як військовослужбовець.

“Вони – найбільша цінність нашої держави! Тому що це люди, які кладуть на вівтар нашої перемоги, які за свою державу готові віддати життя і віддають це життя. На жаль”, – зауважив Муженко.