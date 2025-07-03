Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Могила цадика Нахмана в Умані отримала статус пам’ятки національного значення. Це рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, що свідчить про підвищення рівня державного захисту цього важливого об’єкта.

Директорка доброчинного фонду “Історико-культурний центр міста Умань” Ірина Рибницька пояснила, що ініціатива щодо зміни статусу національної пам’ятки виходила від Міністерства культури України.

“Офіційно рішення було прийнято вчора (2 липня – ред.), однак це довга процедура, вона проходила, мабуть, останні декілька місяців, наскільки мені відомо”.

Цей крок забезпечить офіційний охоронний статус об’єкта, що є важливим для його збереження, зазначила Ірина Рибницька:

“Це рішення – визнання історико-культурної цінності місця паломництва десятків тисяч хасидів щороку. Хасиди вірять: якщо зустріти це свято біля могили цадика Нахмана, наступний рік буде щасливим, тому масово приїздять до Умані на кілька днів щороку. Це важливе історичне, релігійне та культурне місце”.

Ірина Рибницька також підкреслила, що зміна статусу є значущою для хасидської громади:

“І, можливо, навіть знаковим моментом. Могила знаходиться фактично на території старовинного єврейського кладовища, за збереженням якого громада дуже-дуже опікується. І це є важливим для них з думки емоціональної, релігійної, а також особистої”.

Згідно з коментарем пані Рибницької, підвищення статусу пам’ятки означає, що тепер Міністерство культури України буде відповідати за її збереження та охорону.

Варто зазначити, що паломники з усього світу традиційно з’їжджаються до могили цадика Нахмана в Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. У 2025 році ці святкові дні припадуть на 22-24 вересня.