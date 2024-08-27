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26 серпня

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Рада безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити масовану атаку РФ на Україну

Рада безпеки ООН проведе засідання в середу, 28 серпня, щоб обговорити масовану атаку Росії на Україну, яка сталася в понеділок.

Вівторок, 27 серпня 2024, 10:58

Про це повідомив у соцмережі Х постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця зазначив, що Україна разом із партнерами з-поміж членів Радбезу ініціювали це засідання для аналізу останніх подій у російсько-українській війні та їхніх наслідків. Зокрема, увага буде зосереджена на подіях цього понеділка. Усе, що скажуть російські представники, стане частиною офіційного протоколу та предметом розгляду майбутніх трибуналів над воєнними злочинцями, включно з кремлівським керівництвом.

У свою чергу, російські ЗМІ повідомили, що в п’ятницю, 30 серпня, Радбез ООН проведе ще одне засідання на запит Росії, яке буде присвячене обговоренню постачання західної зброї Україні.

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Теги: атака РФ, війна, ООН

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