Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12378, який дозволяє направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт підтримали 317 народних депутатів. Він унормовує процедуру направлення підрозділів ЗСУ до інших держав для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення про направлення ухвалюватиме Президент України. Для цього він подасть до парламенту відповідний законопроєкт із деталізованою інформацією про:

завдання;

чисельність особового складу;

тип і склад озброєння та техніки;

строки перебування;

порядок заміни та утримання підрозділів.

Зазначається, що ці норми не поширюватимуться на випадки застосування ЗСУ на території держави-агресора для відбиття її збройної агресії.

Документ також передбачає регулювання статусу підрозділів, які вже перебувають за кордоном із завданнями щодо забезпечення національної безпеки та оборони України.