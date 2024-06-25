25 червня Рада Європейського союзу схвалила проєкт угоди про гарантії безпеки з Україною. Аджа Лябіб заявила про це на пресконференції.

Про це інформує міністр закордонних справ Бельгії.

Сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов’язання між Європейським союзом та Україною. Також було оголошено про відкриття переговорів про вступ до ЄС. Бельгія готується до наступного саміту Ради ЄС, який відбудеться 27-28 червня і підтримає Україну в усіх її проявах.

“Ця Рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах”, — зазначила міністерка.

Україна та Європейський Союз укладуть двосторонню безпекову угоду, яку підпише президент Володимир Зеленський. Переговорні команди обох сторін вже узгодили текст угоди.