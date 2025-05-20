Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли важливої угоди щодо впровадження автоматизованої системи в’їздів і виїздів (EES) на кордонах ЄС. Ця система замінить традиційні штампи у закордонних паспортах, що значно спростить процес перетворення кордонів. Про це стало відомо 19 травня.

Ідея впровадження EES була озвучена ще у 2017 році, але реалізація проекту неодноразово відкладалася. Спочатку планувалося, що система запрацює у 2024 році, проте наприкінці того ж року Єврокомісія знову відклала запуск через недостатню готовність Німеччини, Франції та Нідерландів. У відповідь на це ЄК запропонувала новий регламент, який передбачає поступове, а не одномоментне впровадження системи.

Згідно з новою угодою, на реалізацію EES відведено шість місяців. Протягом цього перехідного періоду країни-члени продовжать вручну ставити штампи у паспортах, як зазначено у пресрелізі Ради ЄС.

Польське головування в Раді ЄС підкреслило, що ця угода сприятиме підвищенню безпеки на кордонах. Вона дозволить державам-членам запровадити нову цифрову систему управління кордонами, яка забезпечить реєстрацію в’їзду та виїзду громадян третіх країн у Шенгенську зону.

Хоча система EES повністю замінить традиційні штампи у паспортах, угода, досягнута 19 травня, є попередньою і потребує остаточного затвердження з боку Ради ЄС та Європарламенту. Дату початку впровадження визначить Єврокомісія.

Цифрова система EES автоматично реєструватиме дані осіб, які в’їжджають до та виїжджають із Шенгенської зони, включаючи біометричні дані, такі як відбитки пальців і фотографії обличчя. Це надасть владі країн ЄС постійний доступ до персональних даних громадян третіх країн та історії їхніх поїздок, що дозволить ефективно контролювати дотримання термінів перебування.