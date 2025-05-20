20 травня 2025 року Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила Кая Каллас, голова європейської дипломатії.

«Цей пакет санкцій націлений на майже 200 суден, що належать тіньовому флоту. Нові заходи також охоплюють питання гібридних загроз і прав людини», – зазначила Каллас у своєму виступі.

Вона підкреслила, що ЄС планує ввести ще більш жорсткі санкції. «Чим довше Росія продовжує війну, тим суворішою буде наша реакція», – додала вона.

Посли країн ЄС попередньо схвалили цей пакет санкцій 14 травня, а остаточне рішення було ухвалене на засіданні Ради ЄС.

Санкції проти Росії: історичний контекст

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року міжнародна спільнота вжила безпрецедентних заходів, спрямованих на ізоляцію Москви, ослаблення її економіки та примушення до припинення агресії.

Основні напрямки санкцій включають:

Економічні – обмеження на торгівлю, заборона експорту та імпорту певних товарів, технологій і послуг;

Фінансові – замороження активів російських банків і фізичних осіб, обмеження доступу до міжнародних фінансових систем, таких як SWIFT;

Політичні – дипломатичні бойкоти, виключення з міжнародних організацій, обмеження дипломатичних контактів;

Технологічні – обмеження доступу до високих технологій, необхідних для розвитку промисловості та військового комплексу Росії;

Енергетичні – обмеження експорту енергоносіїв з Росії.

На сьогоднішній день ЄС вже запровадив 17 пакетів санкцій проти Росії та її союзників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 16 травня на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії оголосила про підготовку 18-го пакету санкцій у відповідь на агресію Росії в Україні.