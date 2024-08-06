Рада Євросоюзу дала дозвіл на надання Україні траншу у розмірі близько 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

“У прийнятому сьогодні рішенні Рада ЄС дійшла висновку, що Україна виконала передбачені Українським планом необхідні умови та реформи для отримання коштів, які будуть виплачені з Ukraine Facility. Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування”, — йдеться у повідомленні.

Рада ЄС також наголосила на важливості якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.

В Українському плані викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни та реформ, які вона планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

У травні Рада ЄС дійшла висновку, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро у межах Ukraine Facility.