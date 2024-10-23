Про це повідомило Угорське головування в ЄС.

Виплати та обслуговування цього кредиту будуть покриватися за рахунок надзвичайних надходжень від заморожених російських активів у ЄС.

“Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 мільярдів євро, які надаються ЄС та партнерами по G7”, — йдеться у повідомленні.