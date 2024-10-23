Сьогодні, 23 жовтня, Рада ЄС завершила письмову процедуру та затвердила надання Україні макрофінансового кредиту в обсязі 35 мільярдів євро.

Про це повідомило Угорське головування в ЄС.

Виплати та обслуговування цього кредиту будуть покриватися за рахунок надзвичайних надходжень від заморожених російських активів у ЄС.