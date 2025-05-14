14 травня Рада Європи ухвалила рішення про підтримку ініціативи створення Спеціального трибуналу, який займеться розслідуванням злочинів, скоєних Російською Федерацією. Цю інформацію оприлюднила пресслужба організації після саміту міністрів закордонних справ 46 країн-членів, що відбувся у Люксембурзі.

Згідно з ухваленим рішенням, генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе доручено очолити процес створення трибуналу, уклавши відповідну угоду з Україною. Це стане важливим кроком у забезпеченні справедливості за злочини, вчинені під час агресії Росії.

У заяві Ради Європи також підкреслюється підтримка міністрами поточних зусиль, спрямованих на створення Комісії з розгляду претензій для України. Ця комісія, ймовірно, буде діяти під егідою Ради Європи, що додатково зміцнить механізми захисту прав українських громадян.

Крім того, учасники саміту підтвердили свою рішучість у питанні повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією. Це питання залишається одним із пріоритетів у міжнародній політиці, що стосується захисту прав людини.

Рішення Ради Європи свідчить про зростаючу міжнародну підтримку України в її боротьбі за правосуддя та відновлення територіальної цілісності. Очікується, що подальші кроки щодо створення спецтрибуналу будуть вжиті найближчим часом.