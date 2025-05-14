Рада Європи ухвалила важливе рішення, підтримавши ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів, вчинених Російською Федерацією під час її агресії проти України. Це рішення є значним кроком у міжнародних зусиллях, спрямованих на притягнення до відповідальності винних та забезпечення справедливості для тих, хто постраждав.

Ідея створення трибуналу виникла у відповідь на численні свідчення про воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права, які мають системний характер. Рада Європи підкреслила важливість незалежного та ефективного механізму, здатного розслідувати та судити за ці злочини.

Представники Ради Європи зазначили, що спеціалізований трибунал допоможе подолати існуючі юридичні бар’єри та забезпечить координацію між різними міжнародними організаціями, такими як Міжнародний кримінальний суд та інші структури, що займаються питаннями правосуддя.

Українська влада та міжнародні партнери позитивно сприйняли це рішення, акцентуючи на тому, що створення трибуну є ключовим елементом у боротьбі з безкарністю та сприятиме відновленню миру і безпеки в регіоні.

Проте експерти зауважують, що для успішної роботи трибуналу необхідна широка міжнародна підтримка, включаючи фінансову та політичну, а також гарантії безпеки для свідків і потерпілих. Рада Європи закликала всі держави-члени активно долучитися до цієї ініціативи.

Отже, створення спеціалізованого трибуналу є важливим кроком у забезпеченні міжнародного правосуддя та відновленні справедливості після масштабних злочинів, скоєних під час війни в Україні.