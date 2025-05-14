14 травня Рада Європи ухвалила рішення про підтримку ініціативи створення спеціального трибуналу, який займеться розслідуванням злочину агресії Росії проти України. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Ради Європи після завершення саміту міністрів закордонних справ 46 країн-членів, що проходив у Люксембурзі.

Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе доручено очолити процес створення трибуналу, уклавши відповідну угоду з Україною. У заяві Ради також підкреслюється підтримка ініціативи щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, яка, ймовірно, функціонуватиме під егідою Ради Європи.

Міністри закордонних справ підтвердили свою рішучість у питанні повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією. Важливим аспектом стало також посилення підтримки України через план дій “Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026”, що має на меті сприяти просуванню Києва на шляху до вступу в Європейський Союз.

До Коаліції держав, що підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group), вже приєдналися понад 40 країн. 9 травня міністри закордонних справ Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку ухвалили рішення про запуск цього трибуналу, який буде розташований у Гаазі.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас зазначила, що очікує на перші рішення трибуналу вже у 2026 році. Це стане важливим кроком у процесі притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Росії за агресію проти України.