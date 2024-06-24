Рада Європейського Союзу погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, і ускладнять обхід вже запроваджених обмежень ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Санкції запроваджені у відповідь на “неспровоковану та невиправдану агресивну війну” РФ проти України.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що раніше запроваджені санкції суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча “він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури”.

“14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС”, — зазначив він.

Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що “підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.