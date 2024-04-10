Про це повідомляє народний депутат Железняк Ярослав.
Зазначається, що запрошеним буде надано можливість виступити.
“За відповідне рішення проголосували 315 депутатів”, — написав Железняк.
Однак Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра оборони України Рустема Умєрова не були запрошені, і це рішення не набрало необхідної більшості — лише 138 голосів, тому воно не було прийняте.
Марія Іонова поділилась результатами голосування за пропозицією Європейської Солідарності запросити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра оборони України Рустема Умєрова на розгляд законопроекту про мобілізацію.
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