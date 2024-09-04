Верховна Рада не підтримала відставки Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали”, — йдеться у повідомленні.

Железняк зазначив, за відставку Коваля проголосували лише 225 народних депутатів (для ухвалення позитивного рішення потрібно щонайменше 226 голосів на підтримку — ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Як відомо, Коваль подав до Верховної Ради заяву про свою відставку у вівторок.