Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали”, — йдеться у повідомленні.
Железняк зазначив, за відставку Коваля проголосували лише 225 народних депутатів (для ухвалення позитивного рішення потрібно щонайменше 226 голосів на підтримку — ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
Як відомо, Коваль подав до Верховної Ради заяву про свою відставку у вівторок.
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