Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що за відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів.
Основним завданням законопроєкту №12178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.
У пояснювальній записці зазначили, що система медико-соціальної експертизи, яка наразі існує в Україні, сформувалась ще до набуття незалежності.
“Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, з якими наша країна стикається під час збройної агресії з боку російської федерації, ні актуальним підходам для встановлення інвалідності, прийнятим у світі”, — йдеться в записці.
Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття “медико-соціальна експертиза” ввести термін “оцінювання повсякденного функціонування людини”.
Крім того, передбачається, що функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.
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