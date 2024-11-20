Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів.

Основним завданням законопроєкту №12178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.

У пояснювальній записці зазначили, що система медико-соціальної експертизи, яка наразі існує в Україні, сформувалась ще до набуття незалежності.

“Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, з якими наша країна стикається під час збройної агресії з боку російської федерації, ні актуальним підходам для встановлення інвалідності, прийнятим у світі”, — йдеться в записці.

Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття “медико-соціальна експертиза” ввести термін “оцінювання повсякденного функціонування людини”.

Крім того, передбачається, що функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.