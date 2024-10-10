Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 247 народних депутатів.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану”, документ передбачав такі зміни:

50% податок для банків;

підвищення МПЗ (мінімального податкового зобов’язання) для землі;

25% податок на прибуток для фінансових компаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на щомісячну звітність із ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);

збільшення ренти на видобуток щебеню.

При цьому депутати відхилили пропозицію щодо підвищення військового збору — його залишили на рівні 1,5%, хоча пропонувалося збільшити до 5%.

Раніше, 22 липня, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що збільшення військового збору може залучити додаткові 121,8 млрд грн для оборонного сектору. Він підкреслив, що підвищення ПДВ не планується, оскільки це негативно вплине на добробут громадян, особливо найуразливіших категорій. За словами міністра, зростання ПДВ автоматично призведе до подорожчання основних товарів, зокрема ліків та базових продуктів, таких як хліб, молоко та масло, що може стати значним фінансовим тягарем для малозабезпечених громадян.

17 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків у першому читанні.

2 жовтня голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що з огляду на поточні потреби бюджету в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.