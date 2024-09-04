Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, яку вона займала з 2020 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за звільнення проголосував 241 народний депутат.

Стефанішину 4 червня 2020 року призначили на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. До того вона працювала генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Напередодні Стефанішина направила до Верховної Ради заяву про відставку.