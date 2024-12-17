Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік. У тому числі по дронам і комплектуючим”, — йдеться у повідомленні.
Що передбачають законопроєкти
Зокрема, звільнено від митних платежів складові, що імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів, а також продовжено пільги на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць та інших важливих товарів.
Розширено пільги на складові для всіх безпілотників — наземних, водних, а не тільки БПЛА.
Відтерміновано до 2027 року перехід на екологічні стандарти Євро-6 для транспортних засобів.
Підтримка волонтерів і благодійників:
- Неприбуткові організації можуть допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати свого статусу.
- Кошти, зібрані волонтерами та передані благодійним фондам, звільняються від ПДФО.
- Пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від їхнього доходу).
Також продовжено ПДВ-пільги для української кіноіндустрії на період дії воєнного стану, скасовано обов’язкову оцінку для вживаних авто на вторинному ринку, а також посилено фіскалізацію грального бізнесу.
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