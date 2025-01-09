Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
“Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність”, – наголосила Геращенко.
Нагадаємо, що у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовим, які вперше самовільно залишили місце служби, повернутися до лав Збройних сил за власним бажанням.
Раніше повернення було можливим лише до 1 січня 2025 року. Згідно із законодавством, військовослужбовці, які добровільно повертаються, поновлюються у службі із продовженням дії контракту та відновленням виплат грошового, продовольчого й речового забезпечення.
Новий закон також передбачає, що добровільне повернення не стає перешкодою для продовження служби, а кримінальні провадження за таким фактом не є підставою для звільнення.