Верховна Рада України ухвалила рішення продовжити термін, протягом якого військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину (СЗЧ) або вчинили дезертирство, можуть добровільно повернутися на службу.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

“Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність”, – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, що у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовим, які вперше самовільно залишили місце служби, повернутися до лав Збройних сил за власним бажанням.

Раніше повернення було можливим лише до 1 січня 2025 року. Згідно із законодавством, військовослужбовці, які добровільно повертаються, поновлюються у службі із продовженням дії контракту та відновленням виплат грошового, продовольчого й речового забезпечення.

Новий закон також передбачає, що добровільне повернення не стає перешкодою для продовження служби, а кримінальні провадження за таким фактом не є підставою для звільнення.