Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

“Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність”, – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, що у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовим, які вперше самовільно залишили місце служби, повернутися до лав Збройних сил за власним бажанням.

Раніше повернення було можливим лише до 1 січня 2025 року. Згідно із законодавством, військовослужбовці, які добровільно повертаються, поновлюються у службі із продовженням дії контракту та відновленням виплат грошового, продовольчого й речового забезпечення.

Новий закон також передбачає, що добровільне повернення не стає перешкодою для продовження служби, а кримінальні провадження за таким фактом не є підставою для звільнення.

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