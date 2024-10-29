Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Закони представив Секретар РНБО Олександр Литвиненко. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за мобілізацію — 304.
Це вже тринадцяте рішення парламенту щодо введення та продовження воєнного стану в Україні.
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