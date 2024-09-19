Народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів в Україні. Однак із постанови прибрали 5 населених пунктів, щодо яких тривали дискусії.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

За постанову проголосували 281 народний депутат. Відповідно до цього рішення, перейменування підлягають населені пункти, назви яких мають русифіковане походження або містять російські та радянські наративи.

Напередодні Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування 333 населених пунктів у межах процесу деколонізації та дерусифікації. Це викликало блокування трибуни парламентарями.

Як зазначив депутат Роман Лозинський, тоді парламент «провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав’язано Москвою протягом століть поневолення».

Голова парламенту Руслан Стефанчук пояснив, що труднощі виникли з перейменуванням таких міст, як Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ та Павлоград. Саме ці міста були виключені з нової постанови, яку ухвалили 19 вересня.

Зміни до назв цих міст пропонували такі: Южне — Порт-Анненталь, Южноукраїнськ — Гард, Синельникове — Ріднопілля, Первомайськ — Сокологірськ, а Павлоград — Матвіїв. Стефанчук додав, що щодо перейменування цих населених пунктів ще будуть проведені дискусії.