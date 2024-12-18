Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Рада НАВІТЬ НЕ ЗМОГЛА відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, — йдеться у повідомленні.
За слова Железняка, за рішення проголосувало лише 217 депутатів, що недостатньо для прийняття постанови.
Результати голосування:
- “Слуга народу” — 166 голосів;
- “Європейська солідарність” — 17;
- “ВО Батьківщина” — 7;
- “Голос” — 12;
- “За майбутнє” — 4;
- “Довіра” — 4;
- Позафракційні — 7;
“Платформа за життя” та “Відновлення України” не підтримали постанову взагалі.
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