Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Рада НАВІТЬ НЕ ЗМОГЛА відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, — йдеться у повідомленні.

За слова Железняка, за рішення проголосувало лише 217 депутатів, що недостатньо для прийняття постанови.

Результати голосування:

  • “Слуга народу” — 166 голосів;
  • “Європейська солідарність” — 17;
  • “ВО Батьківщина” — 7;
  • “Голос” — 12;
  • “За майбутнє” — 4;
  • “Довіра” — 4;
  • Позафракційні — 7;

“Платформа за життя” та “Відновлення України” не підтримали постанову взагалі.