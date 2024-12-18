Верховна Рада України не підтримала постанову, яка передбачала виключення голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з парламентського комітету з питань прав людини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Рада НАВІТЬ НЕ ЗМОГЛА відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, — йдеться у повідомленні.

За слова Железняка, за рішення проголосувало лише 217 депутатів, що недостатньо для прийняття постанови.

Результати голосування:

“Слуга народу” — 166 голосів;

“Європейська солідарність” — 17;

“ВО Батьківщина” — 7;

“Голос” — 12;

“За майбутнє” — 4;

“Довіра” — 4;

Позафракційні — 7;

“Платформа за життя” та “Відновлення України” не підтримали постанову взагалі.