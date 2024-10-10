Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.
Законопроєкт №12023 передбачає надання можливості іноземцями та людям без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
Для прийняття на військову службу вони муситимуть пройти перевірку, яку здійснюватиме Центр рекрутингу іноземців. Під час перевірки зʼясовуватимуть:
- законність перебування іноземців на території України;
- факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;
- ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.
Зазначимо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну.