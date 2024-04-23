Цю інформацію оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

Відповідне рішення прийняв бюджетний Комітет сьогодні і ще має проголосувати Рада. За – 28″, — йдеться в повідомленні.

“Замість звільнення одного члена Рахункової палати буде одразу звільнення 7-ми через закінчення строку повноважень (15 березня 2024 року): Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер.

Це означає, що у Рахунковій палаті залишиться лише п’ять членів, що все ще дасть їй можливість приймати рішення.

“Тут нагадаю, що реформа Рахункової дуууже ймовірно буде в умовах під гроші США…і не тільки.

P.S. Згідно закону: “строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки”, — додав Железняк.