Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили”, – заявив нардеп.
Відповідне рішення підтримали 247 парламентарів.
Згідно з заявою, до бюджету внесли лише одну зміну – скасували підвищення зарплатні прокурорам. Головним пріоритетом державного бюджету залишається забезпечення безпеки та оборони України.
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