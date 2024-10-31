Про це  повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили”, – заявив нардеп.

Відповідне рішення підтримали 247 парламентарів.

 Згідно з заявою, до бюджету внесли лише одну зміну – скасували підвищення зарплатні прокурорам. Головним пріоритетом державного бюджету залишається забезпечення безпеки та оборони України.

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