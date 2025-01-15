Про це повідомили голова Комітету з питань здоров’я нації ВР Михайло Радуцький та депутат з “Голосу” Ярослав Железняк.

Основними чинниками, що стали передумовами для розробки закону, стали застаріла законодавча база, потреба в інтеграції європейських стандартів, посилення міжвідомчої координації та подолання стигматизації стосовно відвідування психологів.

Законопроєкт розроблений відповідно до рекомендацій ВООЗ і ЄС, враховуючи підхід “Психічне здоров’я у всіх політиках”, що означає, що всі рішення на різних рівнях повинні оцінювати вплив на психічне здоров’я громадян.

“Законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід “Психічне здоров’я у всіх політиках”. Це означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення”, – зазначив голова комітету.

Серед основних положень закону – чіткий розподіл обов’язків між державою, громадськими організаціями та приватним сектором; доступ до послуг на рівні громад; створення Національної комісії з психічного здоров’я для координації надання послуг; стандартизація послуг і сертифікація фахівців; а також створення самоврядних організацій для навчання професіоналів.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада у другому читанні ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації (№11321). Депутат стверджує, що він не обмежує свободу слова, а захищає доброчесні медіа.