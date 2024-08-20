Про це повідомив Михайло Ткач, український журналіст-розслідувач.

Цей закон передбачає заборону діяльності російської церкви в Україні. Документ отримав підтримку 265 народних депутатів.

Зокрема народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму дописі у Telegram пояснив, що конкретно цей закон встановлює:

“- обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

– визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

– надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;

– визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

– надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не

– змогли або не захотіли виконати вимоги закону”.

Петро Порошенко, зокрема, привітав українців з прийняттям цього законопроєкту. Депутати його фракції у майже повному складі проголосували за ухвалення проєкту закону, про що свідчать результати голосування.

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