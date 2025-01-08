Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт, що сприяє розвитку волонтерства серед здобувачів освіти та визначає право волонтерів на визнання їх компетентностей.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук.

“Волонтерство — це добровільне і безоплатне виділення власного часу на суспільно корисні потреби. Ми маємо розвивати відчуття відповідальності за власну країну з самого дитинства. Волонтерство про це”, — написав він.

Законопроєкт, підтриманий 298 народними депутатами, спрямований на адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу в частині визнання результатів волонтерської діяльності.

Окрім цього, він має на меті сприяти розвитку культури волонтерства в системі загальної, професійної технічної та вищої освіти.

Згідно з новим законодавством, кожен волонтер отримуватиме документ, що засвідчує його волонтерську діяльність із зазначенням напрямку. Також волонтери матимуть право на проходження практики під час своєї волонтерської діяльності.

Закон передбачає, що досвід волонтерства буде враховуватися під час подачі мотиваційних листів для вступу до навчальних закладів.

Крім того, керівників навчальних закладів зобов’язують підтримувати та заохочувати волонтерські ініціативи серед учнів.