Про це повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.
Зазначається, що за відповідний законопроєкт № 9319 проголосували 268 народних депутатів.
“Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт № 11416д і “заднє число”, де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів”, — написав Железняк.
Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.
Загалом цей документ розроблений для вдосконалення оподаткування резидентів “Дія Сіті”. Зокрема, він передбачає:
- для резидентів “Дія Сіті” зі статусом стартапів — скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів “Дія Сіті”, якщо кількість таких осіб у резидента “Дія Сіті” становить менш як 9 осіб;
- передбачається запобіжник проти зловживань — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента “Дія Сіті”, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;
- звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами “Дія Сіті” на користь ЗСУ;
- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;
- посилення “антикритеріїв” резидентства “Дія Сіті” на період дії воєнного стану та післявоєнний період.