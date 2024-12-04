Запровадження підвищених податків для фізичних осіб-підприємців перенесли з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Відповідний законопроєкт був ухвалений Верховною Радою України 4 грудня.

Про це повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідний законопроєкт № 9319 проголосували 268 народних депутатів.

“Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт № 11416д і “заднє число”, де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів”, — написав Железняк.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Загалом цей документ розроблений для вдосконалення оподаткування резидентів “Дія Сіті”. Зокрема, він передбачає: