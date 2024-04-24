Верховна Рада прголосувала в цілому за урядовий законопроект Nº11091, який передбачає збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей.

Про це повідомили в парламенті та народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Железняк написав, що документ підтримали 327 парламентарів.

Отже, загальна чисельність ДПСУ впродовж року з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні зросте до 75 тисяч людей, зокрема до 67 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради цей законопроєкт 18 березня 2024 року. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у сучасних реаліях потребується формування бойових підрозділів, які виконуватимуть завдання й на лінії фронту.