Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

За словами парламентарія, відповідний законопроєкт №9538 ухвалено у другому читанні і в цілому 291 голосом.

Документ передбачає внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо впорядкування правил поводження зі зброєю, визначення норм зобов’язуючого характеру, а також надання права цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї.

Ідеться про вогнепальну зброю, що була видана цивільному населенню у період дії воєнного стану.

Передбачається, що зброя, яка є державною власністю, може перебувати у користуванні цивільних на період дії воєнного стану, а впродовж 90 днів після його завершення або скасування має бути повернута до Національної поліції.

Під вогнепальною зброєю, яка підлягає декларуванню, розуміється нарізна вогнепальна зброя калібру не більше 12,7 мм, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру не більше 23 мм, боєприпаси до них, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних Міністерства внутрішніх справ та які перебувають у володінні та можуть використовуватися цивільними особами у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав.

Також передбачено, що цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, має впродовж 24 годин повідомити про це Національну поліцію, передати знахідку поліцейському для подальшої здачі чи декларування.

Згідно з законом, цивільні особи (нарівні з військовослужбовцями) не несуть відповідальності за застосування отриманої чи власної вогнепальної зброї проти осіб, які чинять збройну агресію проти України.

У разі встановлення причетності знайденої або добровільно задекларованої вогнепальної зброї до вчинення кримінальних правопорушень, видалених чи незаконно змінених маркувань на зброї або невідповідності її вимогам, передбаченим законом, зброя має бути вилучена поліцією.