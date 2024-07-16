Народні депутати ухвалили законопроєкти, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

Так, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти №11258 та 11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Железняк зазначає, що там є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Йдеться про електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації та акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

«Коди підібрані в такий спосіб, аби не зашкодити (навпаки, допомогти) вітчизняним товаровиробникам», — писав Гетманцев.

Також у документах зазначається про обладнання для протимінної діяльності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. До другого читання в законопроєкти додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БпЛА, зазначає Ірина Геращенко.