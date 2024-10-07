Відповідний проєкт постанови було зареєстровано в Раді 7 жовтня.

Парламенту пропонують:

виключити Одарченка, який є нардепом від фракції “Слуги Народу”, зі складу Комітету з питань антикорупційної політики;

виключити Дмитрука, який входить до групи “Відновлення України”, зі складу Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Метою документа названо забезпечення ефективної роботи комітетів Верховної Ради України, яка спрямована на виконання їхніх функцій і повноважень під час дії воєнного стану.

Справа Дмитрука

25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли. Офіс Генпрокурора оголосив його у розшук.

Вже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР для проведення слідчих дій на 29 та 30 серпня (куди він, очікувано, не прийшов).

Натомість на початку вересня читач hromadske зафільмував Дмитрука в торговому центрі в Лондоні. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що він може жити у дорогому житловому комплексі у районі Баттерсі на півдні британської столиці. За словами Дмитрука, Україна просить Лондон про його екстрадицію.

Справа Одарченка

У листопаді 2023 року ВАКС відправив депутата на два місяці під варту у справі про спробу підкупу тодішнього голови Державного агентства відновлення Мустафи-Масі Найєма. А втім, він міг вийти на волю під заставу у 15 мільйонів гривень із покладенням на нього низки обов’язків, як-от поява в суді за першою вимогою.

А втім, Одарченко вже втретє не прийшов на засідання. 18 вересня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури припустили, що він покинув Україну. За запитом прокурорів Одарченка оголосили в міжнародний розшук.

На засіданні 23 вересня суддя зачитав наданий лист детектива, що Одарченко незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області, перебуває у Румунії, звернувся із заявою про тимчасовий захист та отримав відповідний документ.