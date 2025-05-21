Нещодавно проведений аналіз радіоперехоплень російських військових виявив тривожні факти, що свідчать про отримання наказів на вбивство українських військовополонених. Цю інформацію оприлюднили журналісти, які детально дослідили перехоплені комунікації та відеозаписи з дронів, що фіксували дії російських військових.

Співпраця журналістів з розвідувальними службами дозволила зіставити аудіозаписи радіопередач із відео, що підтверджує факти страти українських військових, які потрапили в полон. Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт, підкреслив, що такі дії не могли відбуватися без відома або згоди вищого військового керівництва Росії, включаючи Президента країни.

Це є серйозним порушенням міжнародного права, зазначив Тідболл-Бінц. Представники розвідок країн-партнерів України підтвердили, що в радіоперехопленнях містяться директиви російського командування, які стосуються вбивства українських солдатів, що здалися або перебувають у процесі здачі.

Одне з перехоплень містить наказ російського військового “взяти у полон командира”, в той час як інших українських бійців наказано “вбити”. Цей інцидент, ймовірно, стався на Запорізькому напрямку.

Офіс генерального прокурора України повідомив, що на початок травня 2025 року було відкрито 75 кримінальних проваджень за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. За даними ОГПУ, кількість таких випадків продовжує зростати з 2022 року.