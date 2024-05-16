Про це він сказав на своєму Youtube каналі.

«Ви знаєте, я йому вдячний, тому що тепер ніхто не може сказати, що я не маю права грати діджей-сети в Києві. Якщо Блінкен може грати на гітарі, то я маю право грати діджей-сети», – вважає посадовець.

Лещенко додав, що його виступи не дуже довгі і тривають близько години, а також відбуваються не часто.