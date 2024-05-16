Про це він сказав на своєму Youtube каналі.
«Ви знаєте, я йому вдячний, тому що тепер ніхто не може сказати, що я не маю права грати діджей-сети в Києві. Якщо Блінкен може грати на гітарі, то я маю право грати діджей-сети», – вважає посадовець.
Лещенко додав, що його виступи не дуже довгі і тривають близько години, а також відбуваються не часто.
«Блінкен своїм прикладом показав, що право для мистецтва під час війни теж існує», – додав радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, що 13 квітня на сторінці у соцмережі Instagram “Undercovered” з’явився пост з анонсом нового ді-джея — DJ Technocrat. Раніше Межа зʼясувала, що ді-джей Технократ – це Сергій Лещенко.
У мережі обурюються, що 43-річний радник глави ОП Сергій Лещенко, “не маючи навіть дітей, не йде служити, але публікує новину про мобілізацію ста тисяч 25 річних хлопців зі своєї квартири за 2 млн доларів”.
Також зазначимо, що колишня помічниця Лещенка, народна депутатка від фракції “Слуга народу”, Марина Бардіна у 2022-му році разом зі своїм чоловіком Володимиром Цимбаленко придбала нову нерухомість і заробила понад 4 мільйони гривень за основним місцем роботи.
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