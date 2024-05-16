«Блінкен своїм прикладом показав, що право для мистецтва під час війни теж існує», – додав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що 13 квітня на сторінці у соцмережі Instagram “Undercovered” з’явився пост з анонсом нового ді-джея — DJ Technocrat. Раніше Межа зʼясувала, що ді-джей Технократ – це Сергій Лещенко.

У мережі обурюються, що 43-річний радник глави ОП Сергій Лещенко, “не маючи навіть дітей, не йде служити, але публікує новину про мобілізацію ста тисяч 25 річних хлопців зі своєї квартири за 2 млн доларів”.

Також зазначимо, що колишня помічниця Лещенка, народна депутатка від фракції “Слуга народу”, Марина Бардіна у 2022-му році разом зі своїм чоловіком Володимиром Цимбаленко придбала нову нерухомість і заробила понад 4 мільйони гривень за основним місцем роботи.