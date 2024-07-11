Про це йдеться у дописі, розміщеному на сторінках party_of_ravers і dj_technocrat.

Нагадаємо, радник ОП створив Instagram-сторінку “Партія Рейверів України // Party of Ravers”, де він рекламує техно-вечірки. 13 квітня на сторінці з’явився пост з анонсом нового ді-джея — DJ Technocrat. “Межа” зʼясувала, що ді-джей Технократ – це Сергій Лещенко.

Згідно з декларацією держслужбовця, у 2023 році “Укрзалізниця” збільшила виплати члену своєї наглядової ради Сергію Лещенку до 244 тис. гривень на місяць. Таким чином, у 2023 році Лещенко задекларував отримання 2,93 млн гривень заробітної плати лише в цьому підприємстві.

Окрім того, позаштатний радник ОП та поціновувач техно-музики має декілька інших скандалів на своєму рахунку. Один із них пов’язаний з корупційною схемою “Укрзалізниці”, котру викрило НАБУ. “Укрзалізниця” завдала збитків бюджету України на 95 млн гривень. Схему, як виявилось, очолював Лещенко. Втім, наглядова рада з запобігання корупції, де безпосередньо і присутній службовець, слідів злочину не помітила.