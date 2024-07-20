Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко висунув свою теорію щодо вбивства відомої мовознавиці, громадської діячки та колишньої нардепки Ірини Фаріон. На його думку, у вбивстві слід звинувачувати росіян, оскільки смерть Фаріон є вигідною для них.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Ірину Фаріон вбила русня. Саме вони єдиний бенефіціар. Тепер замість згуртованості проти зовнішнього ворога будуть влаштовувати внутрішні качелі, сварити українців між собою. Так, як свого часу вони вбили Шеремета і Гонгадзе, знищили Чорновола і отруїли Ющенка. Це ж так очевидно”, – йдеться у дописі.

За даними МВС України правоохоронці розглядають кілька версій мотивів вбивства Ірини Фаріон: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон та замовний характер вбивства.

Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.