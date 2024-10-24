РБК-Україна повідомляє відповідну заяву прессекретаря.
“Запрошення – це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО”, – стверджує Никифоров.
Він підкреслив, що більшість країн-членів насправді підтримують ідею запрошення України, а з іншими державами триває активна робота з адвокації цього питання.
Нагадуємо, що 23 жовтня Politico, з посиланням на власні джерела, заявило ніби Сполучені Штати, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія – країни, які не поспішають підтримати заклик президента Володимира Зеленського щодо негайного запрошення України до НАТО.
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