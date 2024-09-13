Очільник польської дипломатії разом із мером Львова відвідав місце нещодавнього ракетного удару і задекларував польську допомогу у відбудові зруйнованої інфраструктури, передає в мережі X МЗС Польщі.

«Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр Радослав Сікорський поїхав з візитом в Україну. Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня»,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

У доданому до повідомлення відео глава польської дипломатії підкреслив, що російський удар по цивільній інфраструктурі Львова є «черговим воєнним злочином» і таких цілей в Україні є значно більше, чого міжнародна громадська думка навіть не усвідомлює.

«Хочу повідомити, що ми підтверджуємо своє зобовʼязання, пропозицію голови Ради міністрів Дональда Туска про те, що ми відбудуємо вказаний мерією Львова будинок і школу за кошти Польщі у солідарності з Україною, яка героїчно бореться», – зазначив Сікорський.

Він також закликав НАТО і весь демократичний світ прискорити постачання зброї, особливо систем ППО і ПРО, які тут потрібні негайно».