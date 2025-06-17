Протест Тшасковського у Верховному суді Польщі через вибори 2025

Як повідомляє Twitter-акаунт Віоли Папроцької

Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі від “Громадянської платформи”, який зазнав поразки на виборах, подав протест до Верховного суду. Це сталося через ймовірні порушення, що мали місце під час голосування. Про це повідомила Віола Папроцька, керівниця його передвиборчої кампанії, у соціальній мережі Х.

“У демократичному виборчому процесі голос кожного виборця повинен бути гарантовано врахований державними інститутами. Протест проти результатів виборів від представника кампанії (Тшасковського) був направлений до Верховного суду.” – Віола Папроцька

Папроцька не надала детальної інформації про зміст протесту.

9 червня стало відомо, що національна виборча комісія Польщі розгляне результати виборів на окремих дільницях через скарги на помилково заповнені протоколи. Деякі з цих справ вже потрапили до Верховного суду.

12 червня Верховний суд Польщі дозволив перегляд результатів президентських виборів у 13 округах. Остаточне рішення щодо затвердження або перегляду результатів суд має ухвалити 2 липня, враховуючи отримані скарги.

Деталі президентських виборів у Польщі

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, а його основний суперник Кароль Навроцький – 29,54%. Менцен, який набрав 14,81%, вибув з перегонів.

Другий тур виборів пройшов 1 червня, де громадяни обирали між Тшасковським та Навроцьким, які набрали найбільшу кількість голосів у першому раунді.

Згідно з офіційними результатами, Навроцький здобув 50,89% голосів, тоді як Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше, за результатами екзитполу, лідирував Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Навроцький мав 49,7%.